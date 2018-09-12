غدًا.. مصر للطيران تسير 9 رحلات من المدينة لعودة الحجاج

كتب- طه عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدًا الخميس 6 رحلات من مطار المدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي؛ لنقل 1410 حجاج من البعثات والقرعة والترانزيت.

جدير بالذكر أنه بنهاية رحلات اليوم تكون الشركة انتهت من تسيير آخر أفواج الحجاج من مطار جدة، بينما تصل آخر أفواج الحجاج من المدينة المنورة يوم الجمعة المقبل.

وحسب بيان، الأربعاء، تسير الشركة اليوم 12 رحلة من جدة والمدينة المنورة، بواقع 6 رحلات من كل منهما جميعها إلى مطار القاهرة؛ لنقل 2050 حاجًا من حجاج القرعة بالإضافة إلى عمل وإقامة.