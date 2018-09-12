رئيس "6 أكتوبر الجديدة" يعلن انتهاء عدد من مشروعات المرافق بـ"ابني بيتك"

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأن جهاز المدينة يبذل جهدا كبيرا في تنفيذ المرافق بمنطقة "ابنى بيتك 6 بالمدينة"، وتم الانتهاء من عدد كبير من مشروعات المرافق، حيث تم الانتهاء من محطة رافع المياه، وجارٍ التسليم الابتدائي، كما يتم التجهيز لأعمال تجارب تشغيل محطة الصرف الصحي، وتغذيتها بالكهرباء.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، في بيان له اليوم، تم الانتهاء من جميع الطرق بالحيين الأول والثاني، والمناطق (ي، و، ز) بالحي الثالث، والمناطق (ع، ق، ف) بالحي الرابع، وجارٍ التسليم الابتدائي، موضحاً أنه جارٍ تشغيل طبقة الأسفلت بالحي الخامس، ومنطقتى (ط، ح) بالحي الثالث، والمنطقة (ص) بالحي الرابع، وتم إزالة جميع مخازن شركة ايجيكو بمدخل المنطقة وتحويلها إلى منطقة خضراء، وتشمل المدخل الرئيسي للمنطقة، وتم تحويل برك الصرف إلى حديقة عامة، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع للحيين الأول والثاني والطريق الدائري.

وأضاف المهندس مجدى يوسف: تم التسليم الابتدائي لشبكة المياه والصرف الصحي بالحي الأول، وتم عمل حل عاجل لمشكلة الصرف بالمنطقة (د) بالحي الاول لتفادى تكرار طفح الصرف بها، وعمل تأهيل للشبكة وتركيب الشنابر والأغطية، كما تم التسليم الابتدائي لشبكة المياه والصرف الصحي بالحي الثاني، وجارٍ تأهيل مطابق الصرف في حارات الخدمة بعد الانتهاء من أعمال الطرق، وتم التسليم الابتدائي لشبكة المياه والصرف الصحي بالحي الثالث، وجارٍ تأهيل شبكة الصرف بالقطاعين (ط، ي) بعد الانتهاء من أعمال الطرق.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه تم التسليم الابتدائي لشبكة المياه والصرف الصحي بالحي الرابع، وجارٍ تأهيل شبكة الصرف بالقطاع (ص) بعد الانتهاء من أعمال الطرق، مشيراً إلى أنه تم التسليم الابتدائي لشبكة المياه بالحي الخامس، وجارٍ العمل في تشطيب المطابق الرئيسية والمساعدة بالحي، وتجهيزها وتأهيلها للتسليم الابتدائي، وتم إصلاح مشكلة خط الصرف بقطاع (ح) بشارع (D 9)، وإصلاح مشكلة عمارات قطاع (و) بالحي الثالث، وإصلاح خط الصرف بجوار كنيسة الحي الرابع، وإصلاح وتأهيل شبكة الصرف حول عمارات الإسكان الاجتماعي بقطاع (ت) بالحي الخامس.