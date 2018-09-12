افتتاح خط طيران إلى هونج كونج و25% تخفيضًا على أول رحلة

كتب- طه عبيد:

أعلن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تسيير رحلاتها الجديدة إلى مدينة هونج كونج الصينية 17 سبتمبر الجاري.

وأضاف "عادل"، في بيان، الأربعاء، أن الشركة الوطنية تسعى دائما إلى فتح أسواق جديدة بأهم المدن العالمية، خاصة أن وجهات الشرق الأقصى تعد أسواقا واعدة في مجال حركة الطيران والنقل الجوي.

من جانبه أوضح الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة تسير رحلتين أسبوعيا الي هونج كونج عبر بانجكوك يومي الاثنين والجمعة على طائراتها الايرباص 330/300، وتقدم تخفيضًا 25٪ على تذاكر أول رحلة سفر من القاهرة وجميع نقاط شبكة مصر للطيران إلى هونج كونج، على جميع درجات الحجز ويستمر التخفيض حتى 30 سبتمبر الجاري .