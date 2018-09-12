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    ننشر نسب القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

    12:09 م الأربعاء 12 سبتمبر 2018
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    كتب - محمود مصطفى:

    قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن هناك إقبالًا متزايدًا من قبل الطالبات على كليات الجامعة، وهو السبب في ارتفاع تنسيق البنات عن البنين.

    وأعلن خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الأربعاء، لإعلان نتيجة تنسيق القبول بالكليات، بمقر الجامعة بمدينة نصر، نسب القبول بكليات القاهرة والأقاليم.

    واوضح أن كلية طب البنين بالقاهرة بلغت نسبة الالتحاق بها 96.31% وطب البنين بدمياط بلغت نسبتها 95.31% وطب البنين بأسيوط بلغت نسبتها 95.08% وطب الأسنان بالقاهرة بلغت نسبتها 94.77% وطب الأسنان أسيوط 94.31%، والصيدلة بنين بالقاهرة 93.69% وصيدلة أسيوط 93.15% وهندسة القاهرة 90.23% وهندسة قنا 90.77% ولغات وترجمة بنين القاهرة 90% وهندسة زراعية 87.23% وعلوم بنين القاهرة 86.46%.

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    جامعة الأزهر القاهرة محمد المحرصاوي نسب القبول

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