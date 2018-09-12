"التعليم العالي" تعلن فتح باب التقدم لتدريب هيئات التمريض باليابان

كتبت- داليا شبل:

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا للدكتورة كاميليا صبحي، القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، بشأن إعلان فتح باب التقدم لبرنامج إدارة التمريض والقيادة (NURSING MANAGEMENT& LEADERSHIP)، ضمن برامج التدريب في الصحة بالتعاون مع اليابان، في إطار مشروع تنمية الموارد البشرية بقطاعي الصحة والتعليم (EJEP-HRDP)– لتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمار في الموارد البشرية بكل من قطاعي التعليم والصحة للارتقاء بمستوى الأداء وتنمية القدرات البشرية.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، أوضح التقرير أنه تقرر فتح باب التقدم لبرنامج إدارة التمريض والقيادة بالنظام التنافسي للتدريب بدولة اليابان، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لهيئات التمريض العاملين في مجال الإدارة والإشراف بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات الجامعية.

وأضافت الوزارة، أن آخر موعد للتقدم 5 أكتوبر المقبل، على ألا يزيد سن المتقدم عن 45 عامًا، وأن يكون من العاملين في مجال الإدارة والإشراف في إدارة المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الجامعية، وأن يحصل على (3.5 درجة في IELTS)، و29 درجة في (TOEFL IBT)، و113 درجة في (TOEFL CBT)، و425 درجة في (TOEFL PBT or ITP)، والحصول على دراسات عليا، وألا تقل سنوات الخبرة في مجال الإدارة عن ثلاث سنوات، ويتم التقدم بالنسبة للعاملين بالمستشفيات الجامعية من خلال ملء استمارة التقدم الموجودة على الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات على الرابط الخاص بالبرنامج http://www.mohe-casm.edu.eg))، وتقديم الأوراق والمستندات سواء باليد أو على بالبريد الإلكتروني (Univhospitals@scu.eg).

وتابعت، أما بالنسبة للمتقدمين من المستشفيات الحكومية يتم التقدم بالأوراق والملفات الخاصة بهم بقطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان باليد أو على البريد الإلكتروني. (MOHPHRSector@gmail.com).

وذكرت التعليم العالي في بيانها، أن الهدف من التدريب هو تحسين جودة إدارة التمريض والخدمات التمريضية في مكان عمل المتدرب من خلال تعزيز القدرة الإدارية للمتدربين، وفهم نظام إدارة التمريض والخدمات التمريضية في اليابان، والقدرة على فهم أفضل النظريات والمهام في إدارة التمريض واستقبال المعلومات والمهارات والمواقف كمديرين، وتوضيح المشاكل في إدارة التمريض في مكان العمل المتدربين ومناقشة مقاييس التطوير.