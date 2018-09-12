حدث ليلاً| السيسي يُصدر التعريفة الجمركية.. وإرهابيون يهاجمون مطار "معيتيقة"

(مصراوي):

شهد ليل الثلاثاء، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من الأحداث المهمة، علي الصعيد المحلي والدولي، فمحلياً نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باصدار التعريفة الجمركية الجديدة، فيما لا زالت أزمة محمد صلاح نجم نادي ليفربول مستمرة مع اتحاد الكرة المصري، وإقليميا تعرض مطار معيتيقة، في العاصمة الليبية لصف بالقذائف، وطلبت تركيا مهلة إضافية قبل معركة إدلب، أما دوليا فبدأت الحكومة الأمريكية إجلاء سكان ولاية فلورنسا تحسباً للإعصار.

قرار جمهوري بإصدار "التعريفة الجمركية"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018 بشأن "التعريفة الجمركية".

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شكري يتوجه إلى أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات "إصلاح المفوضية الإفريقية"

غادر وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات الخلوة الوزارية لإصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، بهدف بحث سُبل إصلاح الاتحاد، وإجراء عملية المراجعة الإدارية والمالية لعمل المفوضية لعامي 2016 و2017.

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مصرفيون يتوقعون اتجاه المركزي لتثبيت سعر الفائدة نهاية الشهر

توقع 3 مصرفيين أن يتجه البنك المركزي للابقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الشهر الجاري.

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"مذبحة الشروق": القبض على "عشيق" الزوجة

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على "ع. ي."، خفير، على خلفية علاقته بالمذبحة الأسرية التي وقعت في منطقة الشروق فجر الأحد، وقُتلت فيها ربة منزل وأطفالها الأربعة على يد الزوج، بحسب مصادر أمنية الثلاثاء.

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المتحدث العسكري ينشر فيديو تفقد وزير الدفاع تدريبات "النجم الساطع"

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لتفقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من الأنشطة التدريبية المخططة بإحدى القواعد الجوية، التي تنفذها عناصر من القوات الجوية، للدول الشقيقة والصديقة المشاركة في تدريبات "النجم الساطع 2018".

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مي كساب تُعلن عن أول أغنياتها الجديدة "أنا لسه هنا"

نشرنت الفنانة مي كساب عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لها تجمعها بزوجها أوكا وصديقه أورتيجا تعلن خلالها عن أغنية " أنا لسة هنا" أول أغنيات ألبومها الجديد.

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مصدر لمصراوي: اتحاد الكرة تجاهل طلبات صلاح باستثناء "التأمين"

أكد مصدر مسؤول، أن اتحاد الكرة المصري، نفذ طلبا وحيدا من مطالب محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بعد الأزمة الأخيرة قبل معسكر مباراة النيجر.

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بالفيديو.. إسبانيا تهين كرواتيا بـ"نصف دستة" أهداف

حقق منتخب إسبانيا فوزًا كاسحًا على نظيره الكرواتي بستة أهداف نظيفة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للتصنيف الأول بدوري أمم أوروبا.

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سقوط قذائف على مناطق عدة بالعاصمة الليبية وسط أنباء عن خرق الهدنة

سقطت قذائف عدة على مناطق في العاصمة الليبية طرابلس، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

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أنقرة تطلب من دمشق مهلة إضافية قبل إطلاق معركة إدلب

أفادت مصادر سورية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" بأن تركيا طلبت من دمشق عبر الجانب الروسي مهلة إضافية لعدة أيام قبل أن يبدأ الجيش السوري عمليته العسكرية لتحرير محافظة إدلب من الإرهاب.

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البيت الأبيض: سنرد على أي هجمات ضد بعثتنا الدبلوماسية في العراق

حذرت الولايات المتحدة إيران، الثلاثاء، بأنها سترد بسرعة وبحزم للدفاع عن حياة الأمريكيين في حال وقوع أي هجوم ينتج عنه إصابة أمريكيين أو إلحاق أضرار بمنشآت أمريكية فى العراق.

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بدء عمليات الإجلاء في ساوث كارولينا تحسبًا لإعصار فلورنس

بدأت عمليات الإجلاء الجماعي الثلاثاء، في ولاية ساوث كارولينا بالولايات المتحدة، حيث تتأهب المناطق الساحلية في جنوب شرقى البلاد لهبوب إعصار فلورنس.

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