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"انخفاض في درجات الحرارة".. تعرف على تفاصيل طقس الأربعاء

06:30 ص الأربعاء 12 سبتمبر 2018
"انخفاض في درجات الحرارة".. تعرف على تفاصيل طقس الأربعاء

القاهرة

(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة، اليوم الأربعاء.

ويسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية، مائل للحرارة علي الوجه البحري والقاهرة وحتي شمال الصعيد، حار علي جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى- العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 24 33

الإسكندرية 24 32

بلطيم 25 32

مطروح 25 30

السلوم 20 30

سيوة 22 34

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

العريش 20 32

رفح 20 32

الإسماعيلية 22 34

السويس 23 33

رأس سدر 23 35

نخل 18 33

نويبع 26 35

طابا 23 33

كاترين 15 33

الطور 26 33

شرم الشيخ 28 35

الغردقة 27 37

مرسى علم 27 34

الفيوم 24 34

بنى سويف 24 34

المنيا 24 34

أسيوط 23 35

سوهاج 24 36

قنا 25 37

الأقصر 25 38

أسوان 27 39

أبوسمبل 28 38

الوادى الجديد 26 37

شلاتين 28 36

ابو رماد 29 35

راس حدربة 29 34

حلايب 30 34

درجات الحرارة حالة الطقس طقس اليوم الأرصاد الجوية

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