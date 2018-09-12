"الكود المصري لنماذج معلومات البناء" ندوة بـ"القومي لبحث الإسكان"

كتب- محمد عبدالناصر:

ينظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، الأربعاء، ندوة حول كود البناء المصرى بعنوان "الكود المصري لنماذج معلومات البناء".

وقال الدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن المركز انتهى من إعداد الكود المصرى الجديد بعنوان " كود نماذج معلومات البناء" وذلك لمواكبة الاتجاه العالمي في تكنولوجيا البناء.

وأضاف الذهبي، أن الكود هدفه تقديم كافة المعلومات عن المبنى سواء سكني أو تجاري أو إداري وعدد الأدوار والأدوات المستخدمة فيه، وذلك ليمكن الاستشارس أو المهندس من التحكم فى عملية توقيت إنشاء المبنى.