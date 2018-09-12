غدًا.. انطلاق المعرض العقاري السنوي للعاملين بقطاع البترول

كتب- محمد عبدالناصر:

تنطلق فعاليات المعرض العقاري للعاملين بقطاع البترول والغاز، غدًا الخميس وحتى يوم ١٦ سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من شركات الاستثمار والتطوير العقاري المصرية والعربية، بنادى القطامية بتروسبورت فى القاهرة الجديدة، برعاية شركة MBG، و ماستر بيلد، و ليفينج يارد.

وقال أحمد علواني، رئيس شركة رافال إكسبو، المنظمة للمعرض، إن المعرض سيكون فرصة جيدة للعملاء لاتخاذ قرار الشراء مع اختلاف وتنوع المشروعات من حيث المساحات والمناطق، مشيراً إلى أن سوق الاستثمار العقاري في مصر واعدة وجاذبة للمستثمرين العرب والأجانب على حد سواء في ظل حالة الاستقرار السياسي وتنوع المشروعات العمرانية التي طرحتها الدولة في الآونة الأخيرة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة.

وأشار إلى أن المعرض يسهم في تحريك السوق المحلية بشكل كبير، لتنوع المشروعات التي يتم عرضها في مناطق التجمع الخامس والعاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ومدينة هليوبلس والشروق والعبور وبدر ومصر الجديدة ومدينة نصر والمقطم والمعادى وما تتضمنه تلك العروض من مشروعات سكنية للشباب ومشروعات الإسكان الاقتصادي، بالإضافة للمشروعات السياحية في الأماكن المختلفة (شرم الشيخ- الغردقة- إسكندرية- رأس سدر- العين السخنة- الساحل الشمالي- مرسي مطروح).

ونوه "علواني"، إلى أن المعرض يتميز بعدة عروض أعدت خصيصا للعاملين بقطاع البترول من حيث نسب الخصم والمقدمات وفترة التسهيلات والتسليم والتشطيب.