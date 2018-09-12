اليوم.. ​بروتوكول بين "الصحفيين" و"المترو" لتخفيض أسعار الاشتراكات

كتب مصطفى علي:

توقع نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتشغيل وإدارة مترو الأنفاق؛ لوضع محاور اشتراك جديد لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة الصحفيين، وذلك بتخفيضات تشمل الاشتراك الجديد.

يأتي ذلك على هامش قرار وزارة النقل، أمس، بإلغاء أنصاف التذاكر للفئات المستثناه، منهم الصحفيين.

ومن المقرر أن يوقع البروتوكول الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، والمهندس علي الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، بمقر شركة المترو بشارع رمسيس.