اليوم.. مجلس جامعة القاهرة يجتمع لبحث استعدادات العام الجديد

كتب- محمد قاسم:

يعقد مجلس جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء ١٢ سبتمبر، اجتماعا برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لمناقشة خطة استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠١٩/٢٠١٨.

وكان "الخشت"، قال في بيان له الثلاثاء، إن خطة الدراسات العليا والبحوث بالجامعة تستهدف تطوير البحث العلمي، واستثماره في التنمية الشاملة للوطن، وربطها بالقضايا القومية، موضحاً أنه تم وضع توجيهات استراتيجية عامة للأبحاث العلمية، وربطها بالاقتصاد القومي، والقضايا الحيوية التي تعتمد على تحليل الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري.

وأضاف: "الجامعة تشجع النشر الدولي وتبادل الخبرات مع الجامعات العالمية، في مختلف مجالات المعرفة، والبحث العلمي".