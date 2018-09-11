وزيرا خارجية السودان وتونس يغادران القاهرة

كتب - طه عبيد:

غادر وزيرا خاجية السودان وتونس، مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد مشاركتهما في اجتماعات جامعة الدول العربية.

وشهدت رحلات المطار اليوم مغادرة الدرديري محمد أحمد، وزير الخارجية السوداني، وخميس الجهيناوي، وزير الخارجية التونسي، عقب مشاركتهما في اجتماع مجلس الجامعة العربية، الذي انعقد في القاهرة، في دورته الـ 150 برئاسة السودان، لمناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية.

وعقد وزراء الخارجية العرب اليوم، جلسة خاصة بشأن وكالة الأمم المتحدة، لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بناء على طلب الاْردن، لبحث الحملة الممنهجة التي تتعرض لها من أجل تقليص أو إلغاء دور الوكالة، وكذلك بحث دعم "الأونروا" ماليا في ضوء القرار الأمريكي الأخير بوقف المساهمات المالية الأمريكية في ميزانية الوكالة السنوية .

كما عقد وزراء الخارجية العرب عقب جلسة الجامعة العربية، اجتماعا تشاوريا مغلقا اقتصر على الوزراء، ورؤساء الوفود والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على مشروع جدول أعمال الدورة 150 لمجلس الجامعة العربية.