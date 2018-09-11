متحدث الصحة يعلن شرطًا جديدًا للحصول على الخدمات الحكومية

كتب- أحمد الصعيدي:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الوزارة ستقوم بإرسال 50 مليون رسالة هاتفية للمواطنين، للمشاركة في المسح الشامل لفيروس سي والأمراض غير السارية، لافتا إلى تقديم العلاج بالمجان لكل المصابين بالفيروس.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الثلاثاء، أنه بعد الانتهاء من مبادرة المسح الشامل من "فيروس سي" والأمراض غير السارية، سيتم منع أي مواطن من استخراج أي أوراق من جهة حكومية، بدون حصوله على شهادة أنه لا يعاني من فيروس سي.

وأشار إلى تقسيم مبادرة المسح الشامل إلى 3 مراحل: المرحلة الأولى في 9 محافظات ستبدأ من أكتوبر المقبل حتى نوفمبر العام الجاري، والمرحلة الثانية ستنفذ في 11 محافظة ستبدأ ديسمبر 2018، وحتى فبراير 2019، والمرحلة الثالثة تشمل 7 محافظات، وستبدأ من مارس 2019 حتى إبريل 2019".

ونوه "مجاهد"، إلى أن مراحل المسح الشامل بدأت خلال الفترة الماضية، ولكنها توقفت بسبب عدم توافر الكواشف المخصصة للمسح، وبعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان مصر خالية من فيروس سي، تم توفير العنصر المالي، بشكل يضمن استمراريتها والانتهاء منها في الوقت المحدد طبقًا للمبادرة الرئاسية.