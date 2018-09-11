نقيب الصيادلة يطالب بعدم إعطاء حقن المضادات الحيوية داخل الصيدليات

كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن الحقن التي تحتوي على مضادات حيوية ذات حساسية عالية يجب عدم إعطائها في الصيدليات ولا عيادات الأطباء، لإمكانية تسببها في مشاكل كبيرة للمرضى.

يأتي ذلك تعليقاً على الخطاب الذي أرسله إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة هالة زايد، برصد حالات حساسية شديدة نتيجة تعاطي حقن "سيفترياكسون" نتيجة للحساسية من المادة الفعالة.

وتستخدم "سيفترياكسون" كمضاد حيوي، وله تأثير واسع المجال ضد نشاط البكتيريا.

وأضاف عبيد، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الصيدليات تتحمل عبئًا كبيرا، والمكان الوحيد الآمن الآن لإعطاء هذه الحقن في المستشفيات، مشيرًا إلى أنه طالب وزارة الصحة بتوفير أماكن بديلة لاستيعاب عدد المرضى.

وأوضح عبيد أن الصيدليات يتردد عليها حوالي مليوني مواطن لإعطائهم الحقن، متابعًا: "مش كل طبيب بيكتب روشتة المريض هيرجعله تاني عشان ياخد الحقنة".

ومن جانبه قال جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الدواء، إن الصيدليات مازالت مكان آمن لحقن المرضى، لكن لابد من الاحتياط وتوخي الحذر، متابعًا: "مش عايزين نسبب ذعر للناس".