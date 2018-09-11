"مبحبش التصوير".. عمرو أديب يبدأ "الحكاية" بـ"فوتو سيشن" -(فيديو)

القاهرة - مصراوي:

نشرت صفحة برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "إم بي سي" مصر، مقطع فيديو يظهر فيه "أديب" أثناء خضوعه لجلسة تصوير خاصة بالبرنامج الجديد.

ويظهر في الفيديو أديب وهو يقول "مبحبش التصوير" مع عرض لعدد من الكادرات التصويرية له أثناء تحضيرات البرنامج.

وأعلن أديب قبل أيام عن تفاصيل برنامجه الذي سينطلق في 15 ديسمبر الجاري، خلال حفل كبير حضره عدد كبير من الوجوه الفنية والإعلامية، بينهم رئيس قنوات mbc محمد عبد المتعال، ومازن حايك المتحدث الرسمي باسم المجموعة، ونادية الجندي، ونضال الشافعي ولقاء سويدان، ويسرا وسامح الصريطي، والمخرج أحمد شفيق.