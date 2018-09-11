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"نتجه للشراكة مع إحدى الجهات".. أحمد بهجت يكشف مصير "الإبراشي" على دريم​

09:37 م الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
"نتجه للشراكة مع إحدى الجهات".. أحمد بهجت يكشف مصير "الإبراشي" على دريم​

وائل الإبراشي

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف الدكتور أحمد بهجت، رجل الأعمال ومالك قناة دريم، عن مصير الإعلامي وائل الإبراشي بعد توقف برنامجه "العاشرة مساء" قبل أيام.

وقال "بهجت" في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، الثلاثاء، إنه من المحتمل أن يعود مرة أخرى على الشاشة خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف "بهجت" أنه يدرس حاليا دخول قناة "دريم" في شراكة مع بعض الجهات، مشيرًا إلى أن الدولة لها وجهة نظر خاصة في الإعلام، فهي تريد للوسائل الإعلامية ألا تخرج عن السرب، وتهدف لوجود شراكات مع الوسائل الإعلامية الخاصة.

وائل الإبراشي أحمد بهجت قناة دريم برنامج العاشرة مساء

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