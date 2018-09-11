استقالة جماعية بـ"وفد العمرانية" اعتراضا على فصل محمد فؤاد

كتبت-هند الشامي:



تقدم عدد من أعضاء حزب الوفد بدائرة العمرانية، باستقالة جماعية من عضوية الحزب وكافة تشكيلاته، للدكتور هاني سري الدين، سكرتير عام الحزب.

وقال الأعضاء في استقالتهم: "نتقدم نحن أعضاء وقيادات لجنة حزب الوفد بالعمرانية باستقالتنا من عضوية الوفد وكافة تشكيلاته، نتيجة للقرارات غير اللائحية التي صدرت مؤخراً، وآخرها قرار فصل النائب محمد فؤاد، نائب العمرانية".

وأضافت الأعضاء في استقالتهم التي صدر بها بيان عنهم اليوم الثلاثاء، أن السبب أيضا هو خروج الحزب في الآونة الأخيرة عن مساره السياسي، والتنظيمي، وتفرغه للمشكلات والأزمات الداخلية للنيل من كل صاحب نشاط أوعمل.

كان المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرر اليوم، فصل الدكتور محمد فؤاد، نائب دائرة العمرانية، من الحزب وكافة تشكيلاته.

وأصدر حزب الوفد قبل أيام قرارًا بوقف النائب محمد فؤاد، وإحالته للتحقيق على خلفية أزمته مع "أبو شقة"، بعدما انتقد تصرفاته في مقال نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي عنوانه "كلمني شكرًا".