"توجيه وسحب عينات".. أول إجراء من "الصحة" بشأن حقن "سيفترياكسون"

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، إن عددا محدودا من الشكاوى وصل لمركز اليقظة الدوائية، التابع للإدارة المركزية للصيدلة، جراء استخدام حقن "السيفترياكسون" مضادات حيوية، أعقبها ظهور حساسية، موضحة تشكيل فرق طبية لسحبت عينات عشوائية من جميع المستحضرات المصنعة محليًا، ولدى الموزعين، والصيدليات للتحليل بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية كـ"إجراء احترازي".

ولفتت إلى تعميم المنشور الخاص بالتعليمات الصحيحة لإعطاء الدواء عبر "الحقن الوريدي"، وضرورة إجراء "اختبار الحساسية" قبل حقن بعض المضادات الحيوية.

وأضافت "زيادة"، في بيان اليوم، أنه جرت متابعة المنشآت التي جاءت للوزارة شكوى من استخدام تلك المستحضرات فيها، وتم التأكد من اختفاء كافة الآثار الجانبية المشكو منها عقب اتباع التعليمات الخاصة باستخدام تلك المستحضرات الدوائية.

وأوضحت رئيس "إدارة الصيدلة"، أنه جرى إعادة إصدار تعميم لـ"مركز اليقظة" والذي نشر في إبريل الماضي، بشأن احتمال وجود حساسية عند استخدام "سفترياكسون"، بالإضافة للإجراءات القياسية في إعطاء المستحضر عبر الحقن الوريدي، والحقن العضلي.

ولفتت إلى أن الإدارة منذ قرابة أسبوع، شكلت فرقا طبية سحبت عينات عشوائية من جميع المستحضرات المصنعة محلياً، ولدى الموزعين، والصيدليات للتحليل بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية كـ"إجراء احترازي"، للتأكد من سلامة العبوات المتداولة، بالإضافة لمراقبة التفتيش الصيدلي، والتحليل المستمر لكافة التشغيلات المنتجة من كافة المصانع، كما يقوم مركز اليقظة بالمتابعة بعد التسويق للتأكد من سلامة وأمان كافة المستحضرات المتداولة واتخاذ التدابير اللازمة لما فيه الصالح العام.

وتؤكد الإدارة المركزية للصيدلة أنه يتم دوريًا سحب عينات من تلك المستحضرات بالمصانع المنتجة لها، للتأكد من سلامتها قبل السماح بتداولها، كما يتم التعامل المستمر فى كل الشكاوى بالتواصل مع الجهات الشاكية وفحص ما يرد بها مع المراجعة العلمية والتأكد من ازالة سبب الشكوى بنشر الوعي الكافي.