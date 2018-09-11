من هم قراصنة "Akincilar" الذين اخترقوا وكالة "الشرق الأوسط"؟

كتب- محمود مصطفى:

تعرض الموقع الرسمي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، للاختراق من قبل مجموعة من الهاكرز التركية، ظهر اليوم الثلاثاء، ونشرت صورة القيادي الإرهابي محمد البلتاجي المحكوم عليه و74 إخوانيا آخرين بالإعدام في قضية فض رابعة.

وكتبت المجموعة رسالة ترفض أحكام الإعدام التي صدرت السبت الماضي، باللغتين العربية والتركية.

وAkincilar، مجموعة قرصنة تركية سبق أن اخترقت مواقع أمريكية وإسرائيلية وصحف عالمية مثل شارلي إيبدو الفرنسية، انتقاما من حوادث ازدراء تعرضت لها تركيا أو الإسلام.

يرصد مصراوي، أبرز المعلومات عن هذه المجموعة:

Akincilar اسم مدينة في تركيا، تعني الفدائيين باللغة التركية، استخدم اسمها مجموعة أشخاص يخترقون المواقع الإلكترونية.

تأسست مجموعة القرصنة في سبتمبر عام 2005.

"أكينسيلار" تعد مصطلحا استخدمه الجيش العثماني، وهو يعني شيئا أقرب إلى القراصنة.

وضعت المجموعة التركية شعارها على موقع مطار القاهرة الدولي، بعد أن اخترقته في الذكرى الثانية لفض رابعة عام 2015، ووضعوا شعار رابعة ورسائل ناقدة للنظام المصري باللغات العربية والإنجليزية والتركية.

اخترقت المجموعة قبل ذلك موقع www.drawmohammed.com الذي كان ينشر رسومات ساخرة من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم".