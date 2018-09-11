"يحتفل به الأقباط اليوم".. ما هو عيد "النيروز"؟

كتبت- ميرا توفيق:

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، بعيد "النيروز" أو عيد الشهداء، الذي فيه تحتفل الكنيسة برأس السنة القبطية الجديدة، مرددين كلمات "يابلح لونك أحمر زى دم شهيد روى أرضنا رى".

واتخذت الكنيسة من فاكهتى "البلح والجوافة" شعارًا للاحتفال، وتوزعها على الأطفال والخدام في مدارس الأحد والاجتماعات احتفالًا بهذا اليوم لما لهم من دلالات روحية.

"النيروز" مشتق من الكلمة القبطية "ني – يارؤو" والتى تعنى الأنهار؛ لأن ذلك الوقت من العام ميعاد اكتمال موسم فيضان النيل.

وارتبط عيد رأس السنة القبطية مع عيد "الشهداء"؛ لأن خلال حكم الملك دقلديانوس الذي اضطهد المسيحيين، الذين كانوا يخرجون في هذا التوقيت إلى الأماكن التي دفنوا فيها أجساد الشهداء مخبئة ليذكروهم، واحتفظ الأقباط بهذه العادة حتى أيامنا فيما يسمونه "بالطلعة" لزيارة المتوفين.

رمزية البلح والجوافة

البلح في لونه الأحمر يشير إلى دم الشهداء، ومذاقه الحلو يشير إلى حلاوة الإيمان المستقيم، وصلابة تذكر الكنيسة بقوة الشهداء الروحيّة وصلابتهم وتمسُّكهم بإيمانهم حتى الموت.

أمَّا الجوافة قلبها أبيض، وفي هذا رمز إلى قلب الشهداء الأبيض النقيّ، والخالي من المكر والكذب والرياء والحقد والغيرة والحسد والكراهيّة.