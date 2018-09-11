شركات السياحة الصينية تعلن تنظيم رحلات مباشرة لمصر الشهر الجاري

كتب ـ يوسف عفيفي:

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اليوم الثلاثاء، وفدا صينيا يمثله رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة الصينية الكبرى التي ستتعاون مع شركة طيران سيشوان الحكومية الصينية لتنظيم رحلات مباشرة إلى مصر من تنشنجدو عاصمة مقاطعة سيشوان غرب الصين، ومقاطعتى خانجو، وشنجن.

حضر الاجتماع المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحة، وممثلي الوكيل السياحي للشركة في مصر.

وأشادت الوزيرة، في بيان الثلاثاء، بآفاق التعاون الجديد والمتزايد الذي تشهده العلاقات بين مصر والصين وخاصة بعد الزيارة الأخيرة للرئيس السيسي إلى الصين، موضحة أن السوق الصينية تعتبر أحد أهم الأسواق الواعدة بالنسبة للسياحة المصرية، وهناك نموا في أعداد السياحة الصينية الوافدة .

من ناحيته، أشار المدير التنفيذي للشركة إلى أنه بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين وجهت الحكومة الصينية المسئولين بمنطقة سيشوان لتعزيز الاستثمارات مع مصر وفتح آفاق جديدة للتعاون خاصة في المجال السياحي والتي ستبدأ بتنظيم الرحلات المباشرة بين هذه المقاطعات الثلاث والقاهرة.

وقال المدير التنفيذي، إن الشركة تستهدف تشغيل هذه الرحلات المباشرة أسبوعيا إلى القاهرة، ومن المقرر أن تبدأ أولى الرحلات من مدينة تنشنجدو أكتوبر المقبل.

ودعا المدير التنفيذي للشركة، وزيرة السياحة، لزيارة الصين لحضور مؤتمر "الحزام والطريق" "طريق الحرير" خلال الشهر الجاري والذي سيتم بالتزامن معه تدشين أولى هذه الرحلات إلى القاهرة.