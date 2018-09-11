"الكُنيسي" يوضح حقيقة مخالفته القانون في توقيعاته على كارنيهات "الإعلاميين"

كتب- مصطفى علي:

تصاعدت أزمة قانونية في الآونة الأخيرة، بعد أن وجه البعض اتهامات لنقيب الإعلاميين حمدي الكُنيسي بمخالفة القانون بعد توقيعه على كارنيهات أعضاء النقابة بلقب نقيب الإعلاميين، في حين أن القانون نص على أن مسماه الحالي رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين..

بدوره، أكد الكُنيسي لمصراوي، أنه لم يخالف القانون، لأن قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء النقابة أقرّ بأن النقيب الحالي هو حمدي الكنيسي، فاللجنة التأسيسية تقوم بجميع مهام مجلس النقابة، وبالتالي كون اسمي يُذكر مقرونا بصفة النقيب شيء طبيعي لأنى أقوم بمهام النقيب.

وأضاف: "هذه الاتهامات لي بمخالفة القانون غير قانونية، لأن بعض من يهاجمني من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وجماعة 6 أبريل، ونحن في نقابة الإعلاميين نعمل دائمًا لخدمة جموع أبناء المهنة بكل إخلاص."