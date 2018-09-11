الجمعة.. ألحان "درويش" و"الأطرش" بعود طلاب تنمية المواهب

كتب- محمد عاطف:

ينظم مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية، تحت إشراف الدكتور عبدالوهاب السيد، حفلًا لطلاب فصل العود تدريب وإشراف ثنائي العود دينا عبدالحميد وغسان اليوسف في الثامنة مساء الجمعة 14 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويتضمن البرنامج باقة من أشهر أعمال عمالقة الموسيقى والعزف في مصر والوطن العربي منها زروني كل سنة مرة، وطلعت يا محلى نورها، ويا ورد على فل وياسمين والبنت الشلبية لسيد درويش، حاجة غريبة لبليغ حمدي، قلبي ومفتاحة لفريد الأطرش، موسيقى سماعي بياتي لإبراهيم العريان، موسيقى لونجا فرح لرياض السنباطي، موسيقى لونجا نهاوند لممدوح الجبالي.

وهذه الأعمال يعزفها طلاب فصل العود مينا، وعمر، ووائل، وعادل، وسارة، وفاطمة، وأية، ونيفين، وجمال.

وصرح ثنائي العود أنه أعداد الدارسين أكتملت من مختلف الأعمار من الجنسين في فصل العود قبل بدء الموسم الجديد، ويعود هذا الإقبال لإدارة دار الأوبرا المصرية الناجحة برئاسة الدكتور مجدي صابر.

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبدالحميد يعدا أول ثنائي عربي يعزفان على آلة عود واحدة، درسا الموسيقى منذ صغرهما كما أنهما يعملان كأساتذة في مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.​