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اليوم.. مؤتمر الفرص والتحديات لـ"صيدلة حلوان" برعاية وزير التعليم العالي

03:00 ص الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
اليوم.. مؤتمر الفرص والتحديات لـ"صيدلة حلوان" برعاية وزير التعليم العالي

جامعة حلوان

القاهرة- (مصراوي):

تنظم كلية الصيدلة جامعة حلوان، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والنقابة العامة لصيادلة مصر المؤتمر الدولي الثاني، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الأبحاث الصيدلية: الفرص والتحديات"، بدار الدفاع الجوي.

وذكر بيان للجامعة، أن المؤتمر تحت رعاية دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وإشراف دكتورة وداد سيد سكران عميد كلية الصيدلة، والدكتورة فاطمة عبدالقادر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر. ​

جامعة حلوان كلية الصيدلة مؤتمر الفرص والتحديات وزارة التعليم العالي
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