"قد تسبب الوفاة".. أول رد من الصحة على أزمة حقن "سيفترياكسون"

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور مصطفى السيد، رئيس إدارة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة، عن سحب عينات من نحو 45 تشغيلة من السوق والمستشفيات وشركات التوزيع من حقن "سيفترياكسون" لإجراء التحاليل اللازمة للمادة الخام فيها، بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

يأتي ذلك تعليقًا على الخطابات التي أرسلها الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة؛ حول رصد حالات وفاة بعد تعاطي حقن "سيفترياكسون" نتيجة للحساسية من المادة الفعالة بداخلها.

ومادة "سيفترياكسون"، هى مضاد حيوي ينتمي إلى مجموعة المضادات الحيوية المقاومة للبكتيريا، ويستخدم لعلاج الإصابة بالبكتيريا في الدم، وحالات عدوى الجهاز التنفسي.

وقال مدير إدارة التفتيش الصيدلي لـ"مصراوي"، إنه يجب إجراء اختبار حساسية قبل إعطاء المريض حقن "سيفترياكسون"، لأنها قد تُسبب حساسية شديدة.

وأضاف السيد إن البعض غالبًا يعطي المريض الحقن قبل إجراء اختبار الحساسية، على الرغم من إلزام النشرة الداخلية للعقار بضرورة إجراء هذا الاختبار، محذرًا من خطورة الأمر بقوله: "يمكن أن يسبب حساسية شديدة عند المريض قد تؤدي إلى الوفاة".

وأوضح أن الدواء يجري في الدم، فمن الطبيعي أن تكون نتيجته سريعة في ظهور الحساسية على الفور، الأمر الذي يفرض تناوله بمكان مجهز لإجراء اختبار للحساسية.

وعن وجود حالات وفاة ناتجة عن حقن الدواء، قال إن إدارة الصيدلة لم تتلق أي إخطار بشأن وجود أي حالات وفاة.

من ناحية أخرى، أوضح نقيب الصيادلة أن نقابة الصيادلة نبهت على الصيادلة بعدم إعطاء الحقن في الصيدليات منعًا لحدوث أي حساسية من المادة الفعالة.​