عامل في "القومية للإسمنت": الشركة كانت تحقق مكاسب حتى عام 2011

كتب- (مصراوي):

قال المهندس عبدالعليم إبراهيم، أحد العاملين في الشركة القومية للإسمنت، إن الشركة كانت تحقق مكاسب حتى عام 2011، مضيفًا: "الحمد الله الشركة واقفة بقالها سنة بقرار من الوزير بسبب الخسائر بس إحنا كعمال ملناش ذنب في الخسائر".

وأوضح إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، أمس الاثنين، أن الحكومة في عام 2011 آنذاك، أنفقت مليار و250 مليون للتطوير والتحديث، لكن مع فروق أسعار الغاز سبب خسائر كبيرة للشركة.

وأضاف أنه هناك عاملين لا تتجاوز رواتبهم الـ700 جنيه تم تعيينهم في 2011، وفي حالة الإغلاق لا يوجد لدينا بدائل، متابعًا: "أنا واحد مصاب بالسكر والضغط وعندي 54 سنة مش عارف هروح فين، وعمر الحوافز ما وصلت 600% والحافز كان 300% والمهندسين ورؤساء القطعات بياخدوا 450%".