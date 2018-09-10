وزير التموين: 1.5 مليون بطاقة تموينية بها أخطاء

كتب - معتز عباس:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الوزارة لا تسعى لتقليل الدعم عن المواطنين، ولذلك أتاحنا بعد موافقة مجلس الوزراء إمكانية تحديث بيانات بطاقات التموين على موقع الوزارة على الإنترنت حتى 7 نوفمبر العام الجاري.

وأكد وزير التموين، أن هناك 1.5 مليون بطاقة تموينية بها أخطاء، وسيتم إلغاء أي بطاقة لن يتم تحديث بياناتها بعد 7 نوفمبر المقبل، متابعًا: "الحكومة مؤمنة بإنصاف المواطنين في الحصول على الدعم التمويني".

وأوضح "المصيلحي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الاثنين، أن من لم يصحح بيانات البطاقة التموينية، سيتم حذفها، وفى حالة حذف البطاقة التموينية، سيتقدم صاحبها لاستخراجها مرة أخرى ولكن بالشروط الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة.

وأشار إلى أنه بعض غير المستحقين يستخدمون البطاقات التي بها بيانات خاطئة، ومن لم يستطع الدخول على موقع دعم مصر لتصحيح بياناته، فعليه أن يتوجه إلى أقرب مكتب تموين وملء استمارة لتصحيح بياناته ويسلمها لموظف المكتب والموظف سيقوم بتصحيح البيانات.