وزراء الخارجية العرب يصلون القاهرة للمشاركة في اجتماع "الجامعة"

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين، عددا من وزراء الخارجية العرب، للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، المقرر غدًا الثلاثاء.

واستقبل المطار كل من أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، وإبراهيم الجعفري، وزير خارجية العراقى، وأنورقرقاش، وزير الخارجية الإماراتي، ويوسف بن علوي، وزير الخارجية العماني، وخالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، وعبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية الجزائري، وخميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية التونسي.

ويناقش وزراء الخارجية العرب غدا في جلسة خاصة أوضاع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بناء على طلب المملكة الأردنية الهاشمية؛ لبحث الحملة الممنهجة التي تتعرض لها من أجل تقليص وإلغاء دور الوكالة، وكذلك بحث دعم "الأونروا" ماليا في ضوء القرار الأمريكي الأخير بوقف المساهمات المالية الأمريكية في ميزانية الوكالة السنوية، وسيتحدث خلال الجلسة المفوض العام للوكالة بيير كرينبول.

ويعقد وزراء الخارجية العرب عقب هذه الجلسة اجتماعا تشاوريا مغلقا، يقتصر على الوزراء ورؤساء الوفود والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على مشروع جدول أعمال الدورة 150 لمجلس الجامعة العربية.