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"المترو" يكشف أسباب إلغاء "النصف تذكرة" للصحفيين والعسكريين والشرطة​

11:02 م الإثنين 10 سبتمبر 2018
"المترو" يكشف أسباب إلغاء "النصف تذكرة" للصحفيين والعسكريين والشرطة​

مترو الأنفاق

كتب- أحمد نجيب:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أسباب إلغاء خدمة "النصف تذكرة" للصحفيين والعسكريين والشرطة.

وذكرت الشركة، في بيان لها الاثنين، أنه بخصوص قرار الشركة بإلغاء الخصومات الممنوحة لبعض الفئات على تذاكر المترو، للعسكريين والشرطة والصحفيين، فإن سبب القرار هو الزحام المتوقع على شبابيك التذاكر داخل محطات مترو الأنفاق، مع اقتراب بدء الدراسة وما ينتج عن هذا الزحام من مشاكل عديدة في الخدمة المقدمة للركاب، وخصوصًا أن تللك الفئات لديها اشتراكات مخفضة".

وقالت الوزارة: "هذا القرار لايشمل اشتراكات العسكريين والشرطة أو إلغاء الميزات الممنوحة لاشتراكات كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة، وتذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة"، لافتةً إلى أن هناك تنسيق بين الشركة ونقابة الصحفيين فيما يخص تفعيل اشتراكات للصحفيين.

ودعت الشركة جميع الفئات إلى الاستفادة من الاشتراكات التي توفرها الشركة.

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