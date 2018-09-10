بعد "السجيني".. برلماني وفدي جديد يلوح بالاستقالة من الحزب

كتبت- هند الشامي:

لوح نائب "الوفد" عمرو أبو اليزيد بتقديم استقالته من الحزب، على إثر أزمة وقف النائب محمد فؤاد، واستقالة النائب أحمد السجيني من الحزب، وقال أبواليزيد، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، إنه يدرس جميع الاختيارات في هذه اللحظة، حيال ما وصفه من تطورات سريعة للمشهد.

وأعرب "أبو اليزيد"، عن بالغ قلقه بشأن التطورات السريعة في حزب الوفد، والتي شهدها الساعات الأخيرة.

وأضاف في بيان له، مساء اليوم: "إستقالة النائب الوفدي الكبير أحمد السجيني مثلت صدمة كبيرة داخل الأوساط البرلمانية"، متابعً: "وقف النائب محمد فؤاد كان مقلقًا هو الآخر، ويستوجب فتح مشاورات واسعة مع الهيئة البرلمانية".

وقال النائب الوفدي، إن بيت الأمة يمر بلحظات حرجة، ويسعى العديد من نواب الحزب، الخروج من الأزمة، متمنيًا إنهاء الأزمة في أسرع وقت والتمسك بـ"السجيني وفؤاد".

وتقدم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باستقالته من حزب الوفد، اليوم، إثر وقف الحزب للنائب الدكتور محمد فؤاد وإحالته للتحقيق على خلفية أزمته مع رئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة، وهو ما تسبب في غضب عدد كبير من قيادات الحزب.