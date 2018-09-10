23 سبتمبر.. حفل تسليم إعلان جوائز هيكل التشجيعية للعمل الصحفي

القاهرة- مصراوي:

أعلن مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية ترتيبات الحفل الختامي لمسابقة المؤسسة والتي تقام للعام الثاني على التوالي.

ومن المقرر أن تقام الاحتفالية التي سيتم في إطارها تسليم جائزتي" محمد حسنين هيكل التشجيعيتين للعمل الصحفي" في 23 سبتمبر القادم تزامناً مع ذكرى ميلاد الكاتب الكبير، بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة، وذلك بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

تجدر الإشارة أن المؤسسة أعلنت في 14 مارس فتح باب التقدم للدورة الثانية لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل الصحفي على اختلاف منصاته الراسخ منها والوافد الجديد، حيث تقدم المؤسسة كل عام جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري. تمنح الجائزتان في ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل في الثالث والعشرين من سبتمبر كل عام ويحق التقدم لجميع الجنسيات العربية.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات الحفل عرضًا لفيلم تسجيلي عن مكتبة الأستاذ هيكل ومجموعة أوراقه.

ونشأت مؤسسة هيكل للصحافة العربية عام 2007 بغرض المساهمة الفعالة في تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره، وتعريفهم بآخر التطورات في الصحافة العالمية، مع التركيز بشكل خاص على الأجيال الشابة من الصحفيين وتشجيع ورعاية الحوار وتبادل الخبرات بين الصحفيين في مصر والعالم، وكذلك تقديم الدعم الفني لشتى المؤسسات الصحفية الناشئة.

وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز أن تكافئ صحفيين شباب وشابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال عام 2017 على أن تكون هذه الجوائز عوناً لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة كل ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.