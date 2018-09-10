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بالصور| لأول مرة.. الكهرباء تضيء قرية "رأس حدربة" الحدودية مع السودان

04:41 م الإثنين 10 سبتمبر 2018
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  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
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  • عرض 24 صورة
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كتب- محمد صلاح:

شهد، المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، أمس، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، افتتاح وإنارة قرية حدربة الجنوبية الحدودية مع دولة السودان الشقيقة.

وأطلق رئيس الشركة ومحافظ البحرالأحمر، التيار الكهربائى في منفذ رأس حدربه مع السودان، على نفقة الشركة مساهمة منها في تنمية القرى الحدودية مع مصر، وسط فرحة عارمة من قبائل قرية رأس حدربة بمدينة حلايب وشلاتين.

محمد السيد شركة القناه لتوزيع الكهرباء وزارة الكهرباء السودان قرية حدربة

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