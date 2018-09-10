الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 70 حالة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وفاة حالتين من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 70.

وأشار الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية، إلى أن الحالة الاولى لحاج يدعى محمد بيومى عبدالله الصباغ، 75 عامًا، توفي بمستشفى الملك عبدالله بمدينة جدة، ويتبع حج الداخلية، والحالة الثانية لحاج يدعى ابراهيم محمد على، توفي بمستشفى الأنصار بالمدينة المنورة، ويتبع حج الفرادى.

وأكد "قنديل" في بيان اليوم، أن الحالتين توفوا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى انه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.