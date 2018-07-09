والدة طفل ضحية للسرطان تروي معاناتها مع مستشفى 57357 - فيديو

كتب - حسن مرسي:

روت سيدة تدعى "أم حسين"، والدة أحد الأطفال ضحايا مرض السرطان، معاناتها مع مسئولي مستشفى سرطان الأطفال 57357، وكواليس وفاته عقب التقصير في علاج حالته.

وقالت السيدة، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الاثنين، إنها تعرضت لتجربة صادمة خلال محاولتها إسعاف طفلها المريض بسرطان المخ داخل مستشفى 57357، وتابعت بقولها "أمن المستشفى منعني من الدخول رغم حالة ابني السيئة عشان معنديش واسطة.. ابني تعرض لتشنجات ونزيف من الأنف خلال رحلة عودتي للمنصورة بعد رفض استقباله بالمستشفى".

وتابعت: "لما ساءت الحالة وبعد مناشدات كتيرة وافقوا على دخول ابني للمستشفى بشرط توافر سرير فاضي له.. ومفيش دكتور شاف ابني خلال اليوم الأول بالكامل رغم حالته السيئة.. وفي اليوم التاني أكدوا إنه محتاج عملية بزل وأشعة رنين مغناطيسي.. وبعد معاناة مع الأطباء والمسئولين بالمستشفى توفي ابني بسبب التقصير في علاج حالته".

وكانت تقارير صحفية قد هاجمت شريف أبو النجا مدير مستشفى 57357 لعلاج مرضى السرطان، زاعمةً وجود تجاوزات مالية وإدارية داخل المستشفى واتهامات بإنفاق أموال التبرعات التي تتلقاها المستشفى في غير الأوجه السليمة.

وأصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 برئاسة المستشار القانوني للوزارة وعضوية ممثلين عن إداره العلاج الحر بوزارة الصحة وأستاذ متخصص في إدارة المستشفيات وأستاذ في أورام الأطفال وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وعن هيئه الرقابة الإدارية.

فيما أصدر المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، قرارًا بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357 ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات، في الوقت الذي أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمثول "مكرم" أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته في هذا القرار.