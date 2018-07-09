البابا تواضروس من روما: محاولات النيل من وحدة مصر باءت بالفشل- صور​

كتب- إسلام ضيف:

استقبلت الدكتورة فرجينيا راججي عمدة مدينة روما، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بمقر بلدية روما بالكامبودليو، في إطار زيارته لإيطاليا لمشاركة بابا الفاتيكان ورؤساء الكنائس بالعالم في الصلاة من أجل السلام.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان لها، اليوم الاثنين، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، أعرب عن سعادته بلقاءاته في باري وروما، مشيرًا إلى أن هناك كثير من العوامل التي تربط بين شعبي البلدين إيطاليا ومصر.

وأضاف بابا الإسكندرية: "كلًا من البلدين له تاريخ عريق، وكلاهما يطل علي البحر المتوسط، فالبحر يربطهما ولا يفصل بينهما، كذلك هناك كثير من العادات والتقاليد المشتركة بين شعبي البلدين".

وأوضح البابا تواضروس أن "الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه يعيش في انسجام تام، ولا يمكن أن يفرق بينهم شيء، وأن مصر تسعى جاهدة في طريق النمو الاقتصادي والاجتماعي".

وأضاف بابا الإسكندرية لعمدة روما -التي تابعت حديثه باهتمام بالغ-، أن كل محاولات النيل من وحدة مصر الوطنية باءت جميعها بالفشل، وبقيت مصر شامخة فخورة بأبنائها مسيحيين ومسلمين.

وفي ختام الزيارة وّجه قداسته الدعوة لها لزيارة مصر، وزيارة مسار العائلة المقدسة الذي اعتمده الفاتيكان مؤخرًا كأحد أماكن الحج السياحي الديني الهامة في العالم.

يأتي لقاء قداسة البابا وعمدة مدينة روما في إطار زيارة قداسته الحالية لإيطاليا للمشاركة في يوم الصلاة لأجل السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب رؤساء الكنائس.

كما التقى بابا الإسكندرية في زيارته بوزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي، واستقبله السفير المصري بروما بمقر السفارة أمس الأحد.

كذلك استقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريللا، البابا تواضروس الثاني بالقصر الرئاسي ظهر اليوم الاثنين.