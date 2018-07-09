أسامة داود يكشف للباز مفاجآت عن جمعية مستشفى 57357 بأمريكا -فيديو

كتب- حسن مرسي:

كشف أسامة داود، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، عددًا من المفاجآت بشأن جمعية شبكة مصر للسرطان 57357 بأمريكا ECN، الممثلة لمستشفى 57357 المصرية والمسئولة عن جمع التبرعات الدولارية للمستشفة خارج مصر.

وقال "داود"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، خلال برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الاثنين، إن شريف أبوالنجا مدير مستشفى 57357 هو المؤسس للجمعية عام 2011، وأسند رئاستها لصديقه الدكتور هشام الصيفي، عضو مجلس أمناء المستشفى، الذي اتخذ من عيادته بأمريكا مقرًا للجمعية تحت مسمى شبكة الشرطان المصرية 57357.

وأضاف الصحفي، أن قيمة التبرعات التي تلقتها الجمعية بدايًة من عام 2012 حتي 2016 تجاوزت الـ 15 مليون دولار، موضحًا أن تلك المبالغ التي تلقتها الجمعية لعلاج الأطفال المصابين بمرض السرطان؛ تم تحويل جزء منها بقيمة 7 مليون دولار لإحدى شركات التصميم المعماري العالمية، والباقي ودائع بنكية متراكمة حتى الأن بالبنوك الأمريكية.

وتابع داوود: "ورغم أن الجمعية الأمريكية مقرها عيادة الدكتور هشام الصيفي تم ادراج بند نفقات ومصروفات أكثر من 4.5 مليون".

وكانت تقارير صحفية قد هاجمت شريف أبو النجا مدير مستشفى 57357 لعلاج مرضى السرطان، زاعمةً وجود تجاوزات مالية وإدارية داخل المستشفى واتنهامات بإنفاق أموال التبرعات التي تتلقاها المستشفى في غير الأوجه السليمة.

وأصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 برئاسة المستشار القانوني للوزارة وعضوية ممثلين عن إداره العلاج الحر بوزارة الصحة وأستاذ متخصص في إدارة المستشفيات وأستاذ في أورام الأطفال وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وعن هيئه الرقابة الإدارية.

فيما أصدر المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، قرارًا بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357 ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات، في الوقت الذي أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمثول "مكرم" أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته في هذا القرار.