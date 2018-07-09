الباز متسائلاً: من أين جدد مدير مستشفى 57357 مكتبه بمليون جنيه؟

كتب- حسن مرسي:

هاجم الإعلامي محمد الباز، شريف أبو النجا مدير مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، متسائلًا:"من أين جدد مدير مستشفى 57357 مكتبه بمليون جنيه؟".

وطالب "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الاثنين، مدير مستشفى علاج سرطان الأطفال 57357 بالكشف عن مصدر تمويل تجديد المكتب الخاص به، وهل تم تخصيص مبلغ مليون جنيه من أموال التبرعات التي تتلقاها المستشفى للانفاق على هذا التجديد؟.

وكانت تقارير صحفية قد هاجمت شريف أبو النجا مدير مستشفى 57357 لعلاج مرضى السرطان، زاعمةً وجود تجاوزات مالية وإدارية داخل المستشفى واتنهامات بإنفاق أموال التبرعات التي تتلقاها المستشفى في غير الأوجه السليمة.

وأصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 برئاسة المستشار القانوني للوزارة وعضوية ممثلين عن إداره العلاج الحر بوزارة الصحة وأستاذ متخصص في إدارة المستشفيات وأستاذ في أورام الأطفال وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وعن هيئه الرقابة الإدارية.

فيما أصدر المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، قرارًا بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357 ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات، في الوقت الذي أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمثول "مكرم" أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته في هذا القرار.