ساويرس عن ضبط رئيس مصلحة الجمارك برشوة: "مستعجل.. ومبقالوش شهر"

كتب- إسلام ضيف:

تفاعل رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس مع واقعة القبض على رئيس مصلحة الجمارك بعد ضبطه متلبسًا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية.

وأعاد ساويرس نشر تغريدة لجون طلعت عضو مجلس النواب تقول: "رئيس مصلحة الجمارك اللي اتقبض عليه النهاردة برشوة مليون جنيه، الدكتور جمال عبدالعظيم، رسالة الدكتوراه بتاعته كان عنوانها: اقتصاديات التهريب الجمركي وأثره على عجز الموازنة".

وعلق رجل الأعمال عليها قائلًا: "لا وكمان مستعجل مبقالوش شهر".

وقالت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها اليوم، إن رئيس مصلحة الجمارك حصل على رشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

وأوضحت أن رئيس المصلحة وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية إنه جارٍ عرض رئيس مصلحة الجمارك على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.