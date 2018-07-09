الباز يكشف دور "الواسطة" في الحصول على سرير بمستشفى 57357 -فيديو

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي محمد الباز، عن دور الواسطة كأحد الأبواب الخلفية لدخول مستشفى 57357 لعلاج مرضى السرطان.

واستشهد "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الاثنين، برواية رشا عمار، الصحفية بجريدة الدستور، والتي أكدت خلال مداخلتها الهاتفية على تواصلها مع مدير مستشفى 57357 لتوفير سرير بالمستشفي لعلاج أحد الأطفال المصابين بمرض السرطان، غير أنها قوبلت بهجوم حاد من الدكتور شريف أبو النجا مستنكرًا أسلوب الواسطة في قبول أو رفض المرضى بالمستشفى.

وتابعت الصحفية: "تواصلت مع أحد نواب البرلمان للتوسط مع مدير المستشفى لقبول الطفل، وفوجئت بترحيب أبو النجا وقبول الوساطة"

وكانت تقارير صحفية قد هاجمت شريف أبو النجا مدير مستشفى 57357 لعلاج مرضى السرطان، زاعمةً وجود تجاوزات مالية وإدارية داخل المستشفى واتنهامات بإنفاق أموال التبرعات التي تتلقاها المستشفى في غير الأوجه السليمة.

وأصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 برئاسة المستشار القانوني للوزارة وعضوية ممثلين عن إداره العلاج الحر بوزارة الصحة وأستاذ متخصص في إدارة المستشفيات وأستاذ في أورام الأطفال وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وعن هيئه الرقابة الإدارية.

فيما أصدر المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، قرارًا بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357 ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات، في الوقت الذي أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمثول "مكرم" أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته في هذا القرار.