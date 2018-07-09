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شادي عيسى رئيسًا لمجلس إدارة وتحرير المقال بدءًا من الغد

09:20 م الإثنين 09 يوليو 2018
شادي عيسى رئيسًا لمجلس إدارة وتحرير المقال بدءًا من الغد

الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى

كتب- مصطفى علي:

تولى شادي عيسى، شقيق الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، مسؤولية رئاسة مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "المقال"، التي تأسست عام 2015.

وتصدر جريدة المقال غدًا الثلاثاء 10 يوليو، مع تغيير جديد فى ترويستها.

وتوقف الكاتب إبراهيم عيسى عن الكتابة في الجريدة، منذ فترة تزيد عن 18 شهرا.

من جانبه، أكد شادي عيسى، في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أنه سيتولى رئاسة مجلس إدارة وتحرير الجريدة بدءًا من الغد.

وأضاف أنه سيصدر بيانا توضيحيا خلال يومين يعلن فيه خطة عمل الجريدة خلال الفترة المقبلة.

شادي عيسى إبراهيم عيسى جريدة المقال

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