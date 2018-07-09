بالصور.. إزالة 53 عقارًا مخالفًا بـ"أوسيم وكرداسة"

كتب- إسلام ضيف:

واصلت محافظة الجيزة حملاتها المكبرة للأسبوع الثالث على التوالى؛ لإزاله 53 عقار مخالف تم بناءها في حرم محور 26 يوليو والطريق الدائري.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة فى تصريحات صحفية إن العقارات التي تمت إزالتها غير مأهولة بالسكان، وصادر بشأنها 87 قرار إزالة على مدار عدة سنوات، وتقع بنطاق مركز ومدينة أوسيم وكرداسة.

وأضاف الدالي أن العقارات تم بنائها بدون ترخيص، ودون اتباع المواصفات الفنية في أعمال البناء، إضافة إلى أنه تم بناءها في حرم محور 26 يوليو والطريق الدائري، وعلى أراضٍ زراعية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم التعامل مع العقارات المخالفه بطريقة مهنية وهندسية في إزالتها نظرًا لملاصقتها لعقارات قديمة مأهولة بالسكان، مؤكدًا أنه تم تنفيذ 57 قرار إزاله كلي و30 قرار إزاله جزئي.

وأكد الدالي على أنه سيتم محاسبة أي مسئول يثبت تراخيه في مواجهة مخالفات البناء.

وقال محافظ الجيزة إنه بالرغم من أن الدولة غلّظت العقوبات لمواجهة أشكال التعديات والبناء على الأراضي الزراعية كافة، إلا أنه هناك بعض المواطنين يصرون على مخالفه القانون والتعدى على الاراضي الزراعية.

وناشد الدالي مواطني محافظة الجيزة بالاستعلام عن العقار المراد شراء وحدة سكنية به، من خلال الوحدة المحلية المختصة قبل الشراء ومعرفة وجود مخالفة بناء، أو صدور قرار إزالة لأدوار مخالفة؛ حرصًا على أموالهم.