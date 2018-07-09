بالصور.. "المجموعة الاقتصادية" تبحث فض التشابكات المالية بين الوزارات

كتب- محمد غايات:

عقدت اللجنة الاقتصادية، اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ناقشت عددًا من الملفات المهمة، على رأسها مقترحات البرنامج الزمني لفض التشابكات المالية بين الوزارات، والإجراءات التنفيذية المقترحة لتخفيض الدين العام، وكذا بيانات الدين الخارجي، وتحديد خطة زمنية لطروحات الشركات المملوكة للدولة بالبورصة.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعات عمل مصغرة، مع الاستعانة بالخبراء للملفات الاقتصادية المهمة التي تبحثها اللجنة الاقتصادية، على أن يتولى عضو باللجنة الخروج بنتائج وقرارات تنفيذية بالملف الذي يتولاه، وليكن على رأسها ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات، حيث سيتولاه وزير المالية.

واستعرضت اللجنة برنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة، والذي يهدف إلى تنشيط البورصة المصرية، وزيادة قيمتها السوقية، وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجي، وكذا توفير مصادر دخل لموازنة الدولة، وتشجيع الشركات المملوكة للدولة على استخدام البورصة كمصدر للتمويل، وزيادة الحوكمة والشفافية والافصاح.

كما تم عرض الإطار العام لبرنامج طرح الشركات حتى عام 2020، وكذا الشركات المزمع طرحها فى البورصة خلال 2018/2019، والخطوات الرئيسية للتنفيذ.