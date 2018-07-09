"خطة النواب": "هناك خلل واضح في أجور الجهاز الإداري للدولة

كتبت- هند الشامي:

قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لم يتطرق إلى إصلاح الخلل في هيكل الأجور بالجهاز الإداري للدولة، لافتا إلى أن مكافآت وأجور الهيئات الاقتصادية الخاسرة مرتفعة، متابعًا: "هناك خلل واضح، عندك مكافآت الإذاعة والتليفزيون والسكة الحديد أرقام تخض".

كما لفت ياسر خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الاثنين؛ لمناقشة برنامج الحكومة، إلى أن وجود نسبة 13% من فرص العمل التي تستهدف الحكومة توفيرها سنويا والمقدرة بـ900 ألف فرصة في مجال الإنشاءات رقم ضئيل وغير منطقي وليس له أي أسس محاسبية ويجب إعادة النظر فيه.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن فوائد خدمة الدين بلغت 39% من الموازنة العامة للدولة وكان 10% عام 2010، مطالبا بوضع خطة من الحكومة ورؤية واضحة بشأن ارتفاع خدمة الدين، والسيطرة عليها بعد أن أصبحت قنبلة.