وزير الطيران يطالب بالالتزام بالمعايير الدولية ومقاييس الأمان والسلامة

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كتب- طه عبيد:

طالب الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، بضرورة الاستمرار في المحافظة على مستوى الخدمات الأرضية، المقدمة لجميع شركات الطيران طبقا للمعايير الدولية والالتزام بمقاييس الأمان والسلامة والجودة، بجانب أهمية تطوير منظومة المشتريات والتموين والاستمرار في طالب بالمحافظة على كفاءة الوجبات الغذائية المقدمة للركاب على مختلف الرحلات.

وطالب وزير الطيران، بالحصول على ثقة الركاب من خلال تقديم الخدمة بجودة عالمية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير، اليوم الاثنين، لشركتي مصر للطيران للخدمات الأرضية، ومصر للطيران للخدمات الجوية، رافقه خلالها الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

بدأت الجولة الوزير بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وكان في استقباله المهندس محمد فتح الله رئيس الشركة، وشملت الجولة المرور على ساحات تمركز المعدات ومحطة تموين الوقود ومحطة الغسيل بمبنى الركاب رقم (1).

وتفقد الوزير ورشة إصلاح الحاويات ومنتجات المصنع المعدني، وساحة تخزين معدات التحميل بالإضافة إلى موقع إنشاء المباني الجديدة التابعة للشركة، وغرفة العمليات وتشغيل البرنامج الآلي لتوزيع العمالة بمبنى ركاب رقم (3).