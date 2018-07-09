"الري" تزيل 74 حالة تعدٍ على نهر النيل في يوم واحد

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل عدة حملات مكثفة بتاريخ 8/7/2018 في عدد من محافظات الجمهورية بوجود مظلة أمنية قوية، وإزالة 74 حالة تعدٍ على نهر النيل تنوعت بين أعمال بناء وردم وزراعة.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، أن التعديات شملت إزالات بمحافظات: الغربية (2 إزالة) والمنوفية (30إزالة) والبحيرة (إزالة) وكفر الشيخ (13 إزالة) والدقهلية (20 إزالة) والمنيا (5 إزالات) والمنيا (3 إزالات).

من جانبه قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، إن عداد إنقاذ نهر النيل سجل قفزة طبقا لما هو مدون، والقطاع وأجهزته بمختلف المحافظات في تواصل وإصرار على الوصول للهدف المنشود وماضون قدمًا في تنفيذ أهداف الحملة وفق البرامج الزمنية المقررة مع الأجهزة الأمنية بالدولة.