"مدبولي" يبحث التوسع في الإسكان الاجتماعي مع كبير مستشاري البنك الدولي

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم بـ"لويس شقوير"، كبير مستشاري البنك الدولي، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومدير صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بمسئول البنك الدولي، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع البنك في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الإسكان، باعتباره يمثل أولوية كبيرة ضمن برنامج عمل الحكومة الذي يهدف إلى توفير مسكن ملائم للمواطنين بأسعار مناسبة، هذا إلى جانب دور قطاع البناء والتشييد ومساهمته في تحقيق اوجه التنمية المستدامة لما يتيحه من فرص عمل.

وحسب بيان، اليوم، استعرض اللقاء أوجه التعاون مع البنك الدولي في قطاع الإسكان، والتمويل الذي حصلت عليه الدولة بنحو 500 مليون دولار، وما وصلت إليه التجربة المصرية في مجال الاسكان الاجتماعي، وما جرى اتخاذه من قرارات وضوابط تسهم بشكل كبير في توسيع قاعدة المستفيدين مما يجري طرحه من وحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

وأعرب مدبولي، عن تطلعه زيادة التعاون مع البنك الدولي في مجال الإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، ودراسة الحصول على تمويل إضافي بنحو 500 مليون دولار لتوسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب الاستفادة من خبرات البنك فيما يتعلق بآليات إشراك القطاع الخاص في مشروعات الاسكان الاجتماعي.

من جانبه، أشاد مسئول البنك الدولي بما حققته التجربة المصرية في مجال الإسكان الاجتماعي من نجاح، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز أوجه التعاون بين البنك ومصر في مختلف القطاعات، وإتاحة جميع الخبرات والإمكانيات بما يحقق أهداف التنمية في مصر.