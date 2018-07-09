ننشر أسماء الفائزين في قرعة حجز 597 مقبرة بـ6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الأسماء الفائزة في قرعة حجز 597 مقبرة جاهزة للمسلمين والتي جرت اليوم، وإعلان الحجز نهاية العام الماضي، بمساحة 40 م2 للمقبرة، لقاطني مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومحافظة الجيزة (أحياء وضواحي) بنظام حق الانتفاع.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن قيمة المقبرة تبلغ 77050 جنيهًا، وبالنسبة لقاطني محافظة الجيزة (أحياء وضواحي) يجري إضافة 50 % من قيمة المقبرة.

وعن أسلوب السداد، قال إنه جرى سداد مبلغ 30 ألف جنيه (دفعة حجز)، مع استمارة الحجز، وسداد باقي قيمة المقبرة عند الاستلام، وكذا مبلغ 5 آلاف جنيه قيمة وديعة للصرف من عائدها على أعمال الصيانة والحراسة، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء من إجمالي ثمن المقبرة.