"الصحة" تتعاون مع "تحيا مصر" للقضاء على فيروس سي

كتب- أحمد جمعة:

اجتمعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان، مع المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، والدكتور محمد الوحش المستشار الطبي والعلمي للصندوق، بحضور الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، والدكتور يحيى الشاذلي، عضو اللجنة؛ لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على فيروس سي.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، تناول الاجتماع خطة عمل البرنامج القومي للقضاء على فيروس سي، وسيستعين البرنامج ببيانات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الناخبين المقيدين لديها للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين لتنفيذ المستهدف من الخطة باجراء مسح طبي شامل لـ٤٥ مليون مواطن، وعلاج من يثبت إصابته بالمرض دون تحميل المريض أي تكاليف.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن خطة القضاء على فيروس سي تتضمن التعاون مع صندوق تحيا مصر، ويستعين الصندوق بخبراء أجانب من هيئات علمية لتوثيق شفاء الحالات التي تلقت العلاج، تحت مظلة المشروع الرئاسي المنفذ من خلال وزارة الصحة والسكان، موضحا أن صندوق تحيا مصر سيتكفل بتوفير كواشف اختبارات الفيروس والأدوية، على أن تقدم الخدمة من خلال مراكز الكبد والمستشفيات والقوافل التابعة للوزارة.

وأوضح "مجاهد"، أن المشروع القومي للقضاء على فيروس سي والذي يتضمن فحص 45 مليون مواطن، ويعد أكبر مسح صحي في العالم، لافتاً إلى أن الدولة ستسعى لتوثيق هذه التجربة المصرية الرائدة وغير المسبوقة عالميًا.