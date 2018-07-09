"الأعلى للإعلام": إطلاق الموقع الرسمي الجديد الشهر المقبل

كتب- مصطفى علي:

يطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشهر المقبل، موقعه الرسمي الجديد بعد عملية التطوير الكبيرة التي يجريها فيه حاليًا.

وقال عبدالجواد أبوكب، رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للإعلام والمشرف على تطوير المحتوى، إن الموقع الرسمي للمجلس في شكله الجديد سيمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للصحفيين والإعلاميين وسيكون داعمًا لمسيرة الإعلام المصري بشكل عملي وسيهتم بتسهيل مهمة الإعلاميين والصحفيين بشكل عام والشباب منهم بشكل خاص.

وأضاف "أبوكب"، في بيان، الاثنين، أن خدمات الموقع لن تقتصر على الزملاء داخل مصر فقط لكنها ستمتد لتشمل العاملين في المهنة داخل الوطن العربي والقارة الإفريقية التي يوليها المجلس الأعلى للإعلام اهتمامًا كبيرًا، وله باع كبير في تقديم الخدمات المتخصصة للأفراد وللمؤسسات الإعلامية الإفريقية، والتي وصلت في مجال التدريب وحده إلى تدريب نحو 4500 قيادة إعلامية وصحفية أفريقية خلال السنوات الماضية بمجالات الإذاعة والصحافة والتلفزيون.

وتابع: "من هنا يأتي الموقع الرسمي في شكله الجديد ليقدم إضافة جديدة للجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى وأمانته واللجان المتخصصة به".