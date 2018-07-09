وزير القوى العاملة يودع الفوج الأول من عمالة موسم الحج

كتبت- مروة شوقي:

حرص وزير القوى العاملة، محمد سعفان، على توديع 160 عاملا، يمثلون الفوج الأول من عمالة موسم الحج للعالم الحالي، للعمل بمطار الملك عبدالعزيز الجوي بجدة، براتب يومي 40 ريالا لمدة 3 شهور.

وتفقد الوزير، اليوم الاثنين، الأتوبيسات التي ستنقلهم إلى الميناء البحري؛ تمهيدًا لدخولهم أراضي المملكة، موجهًا جميع العمال المسافرين بأداء العمل بكفاءة والتزام، والحرص على خدمة ضيوف الرحمن، وتمثيل مصر تمثيلا مشرفا .

ووجه سعفان، حسب بيان، اليوم، جميع العاملين بالتواصل المباشر مع المستشار العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة حال حدوث أي مشكلة لأي عامل منهم على أرض المملكة.